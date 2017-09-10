"Краснодар" обыграл "Уфу" и вышел на первое место в молодежном первенстве

"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче 9-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью – 2:1. У победителей отличились полузащитники Даниил Уткин и Александр Черников, а единственный мяч у хозяев поля забил защитник Игорь Дивеев.

Благодаря этой победе подопечные Мурада Мусаева возглавили турнирную таблицу молодежного первенства.

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9-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 1:2 (1:0)

Голы: Дивеев, 35 (1:0). Уткин, 60 (1:1). Черников, 66 (1:2).

Судья: Катайкин (Самара).

10 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".