"Краснодар" обыграл "Тосно" и обошел ЦСКА

Матч 16-го тура чемпионата России "Тосно" – "Краснодар" завершился победой гостей – 3:1. Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий клуба из Ленинградской области Антон Заболотный, но дубль форварда Федора Смолова, а также гол полузащитника Юрия Газинского принесли "быкам" вторую победу кряду.
Благодаря двум забитым мячам Смолов сравнялся с лучшим бомбардиром премьер-лиги Александром Кокориным ("Зенит") по количеству голов. На счету форвардов сборной России по восемь мячей.
После этой встречи подопечные Игоря Шалимова набрали 27 очков в турнирной таблице и поднялись на третье место, опередив ЦСКА. При этом у армейцев имеется игра в запасе. "Тосно" располагается на 13-й строчке с 17 очками.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Тосно" (Ленинградская область) - "Краснодар" - 1:3 (1:3)
Голы: Заболотный, 4 (1:0). Смолов, 12 (1:1). Газинский, 35 (1:2). Смолов, 38 (1:3).
"Тосно": Юрченко, Дугалич, Буйволов, Сухарев (Мелкадзе, 87), Чернов, Галиулин (Нуну Роша, 72), Карницкий, Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Труич, 78).
"Краснодар": Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Классон (Вандерсон Масиэл, 81), Каборе, Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 71), Перейра (Жигулев, 87), Смолов.
Предупреждения: Марков, 39. Чернов, 90+2.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Кобзев, Чельцов (оба - Москва).
4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар" //
Турнирная таблица чемпионата России
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Шалимов
- Краснодар
- Федор Смолов
- Юрий Газинский
- Антон Заболотный
- Тосно
diskmen
вэняляйнэн будет очень обидно.У команды есть свой почерк.Смотреть на неё приятно.
19:01
Askido
Discmen, я этого желаю и очень сильно хочу!!!
19:00
вэняляйнэн
Полагаю. что Тосно снимется с чемпионата в следующем году или тихо сольётся в нижних лигах. Частный клуб живёт пока у хозяина остаются денежки, а владельцы ФКТосно не самые богатеи, чтобы долго содержать команду в РПЛ. Будущее за крупными корпорациями. Локомотив, Спартак и Зенит тому подтверждения.
18:51
diskmen
Askido а почему не пожелаешь победы Краснодара в следующем туре со Спартаком.
18:51
Препод
Тосно темпераментная физически сильная команда ! Впечатляет ! Но играет несколько однообразно ! Краснодар сегодня сыграл тактически грамотно ! Да проигрывал единоборства но держал свою линию ! А победил за счет класса и точных ударов в створ ! Смолов и команда сыграли хорошо !
18:47
diskmen
Шалманист по счёту да ,а по игре нет.Второй тайм за Тосно.Футбольный бог был на стороне Краснодара.Мамаев опять сломался.
18:35
Askido
Молодцы Краснодар!!! Ваши игры интереснее смотреть нежели чем у коней, желаю вам попасть в тройку по оканчанию чемпионата, коням завтра желаю проиграть по всем статьям!!!
18:32
Шалманист
Браво, Краснодар! Вот порадовали, так порадовали!!!
18:29