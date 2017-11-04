18:21 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" обыграл "Тосно" и обошел ЦСКА

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Матч 16-го тура чемпионата России "Тосно""Краснодар" завершился победой гостей – 3:1. Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий клуба из Ленинградской области Антон Заболотный, но дубль форварда Федора Смолова, а также гол полузащитника Юрия Газинского принесли "быкам" вторую победу кряду.

Благодаря двум забитым мячам Смолов сравнялся с лучшим бомбардиром премьер-лиги Александром Кокориным ("Зенит") по количеству голов. На счету форвардов сборной России по восемь мячей.

После этой встречи подопечные Игоря Шалимова набрали 27 очков в турнирной таблице и поднялись на третье место, опередив ЦСКА. При этом у армейцев имеется игра в запасе. "Тосно" располагается на 13-й строчке с 17 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) - "Краснодар" - 1:3 (1:3)

Голы: Заболотный, 4 (1:0). Смолов, 12 (1:1). Газинский, 35 (1:2). Смолов, 38 (1:3).

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Буйволов, Сухарев (Мелкадзе, 87), Чернов, Галиулин (Нуну Роша, 72), Карницкий, Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Труич, 78).

"Краснодар": Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Классон (Вандерсон Масиэл, 81), Каборе, Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 71), Перейра (Жигулев, 87), Смолов.

Предупреждения: Марков, 39. Чернов, 90+2.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Кобзев, Чельцов (оба - Москва).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар" //
Турнирная таблица чемпионата России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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diskmen

вэняляйнэн будет очень обидно.У команды есть свой почерк.Смотреть на неё приятно.

19:01

Askido

Discmen, я этого желаю и очень сильно хочу!!!

19:00

вэняляйнэн

Полагаю. что Тосно снимется с чемпионата в следующем году или тихо сольётся в нижних лигах. Частный клуб живёт пока у хозяина остаются денежки, а владельцы ФКТосно не самые богатеи, чтобы долго содержать команду в РПЛ. Будущее за крупными корпорациями. Локомотив, Спартак и Зенит тому подтверждения.

18:51

diskmen

Askido а почему не пожелаешь победы Краснодара в следующем туре со Спартаком.

18:51

Препод

Тосно темпераментная физически сильная команда ! Впечатляет ! Но играет несколько однообразно ! Краснодар сегодня сыграл тактически грамотно ! Да проигрывал единоборства но держал свою линию ! А победил за счет класса и точных ударов в створ ! Смолов и команда сыграли хорошо !

18:47

diskmen

Шалманист по счёту да ,а по игре нет.Второй тайм за Тосно.Футбольный бог был на стороне Краснодара.Мамаев опять сломался.

18:35

Askido

Молодцы Краснодар!!! Ваши игры интереснее смотреть нежели чем у коней, желаю вам попасть в тройку по оканчанию чемпионата, коням завтра желаю проиграть по всем статьям!!!

18:32

Шалманист

Браво, Краснодар! Вот порадовали, так порадовали!!!

18:29