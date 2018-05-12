"Краснодар" объявил о трансфере Стоцкого

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Уфой" о трансфере 28-летнего полузащитника Дмитрия Стоцкого.

"В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из "Уфы" в "Краснодар" согласованы, – отмечается в сообщении. – После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт".

Ранее "СЭ" сообщал о том, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

В нынешнем чемпионате России Стоцкий провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.