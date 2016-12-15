"Краснодар" объявил о переходе защитника сборной Эквадора Рамиреса

Как ранее сообщал "СЭ", состав "Краснодара" в ближайшее время пополнит 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Подписание контракта с ним запланировано на январь 2017 года, об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Клуб планирует подписать с игроком долгосрочный контракт. Ранее 22-летний футболист выступал за немецкую "Фортуну" и "Нюрнберг". На счету Рамиреса 8 матчей за сборную Эквадора. В текущем сезоне Рамирес провел 14 игр за "Ференцварош".