16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" объявил о переходе защитника сборной Эквадора Рамиреса

0
0
0

Как ранее сообщал "СЭ", состав "Краснодара" в ближайшее время пополнит 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Подписание контракта с ним запланировано на январь 2017 года, об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Клуб планирует подписать с игроком долгосрочный контракт. Ранее 22-летний футболист выступал за немецкую "Фортуну" и "Нюрнберг". На счету Рамиреса 8 матчей за сборную Эквадора. В текущем сезоне Рамирес провел 14 игр за "Ференцварош".

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127789

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ