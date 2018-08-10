"Краснодар" объявил о переходе Смолова в "Локомотив"

Сегодня, 10 августа, "Краснодар" и "Локомотив" окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба 28-летнего нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы, сообщает пресс-служба "быков". По информации "СЭ", сумма сделки составила 9 миллионов евро, а игрок заключил с железнодорожниками 4-летнее соглашение.

- Краснодарский клуб благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!, - говорится в сообщении.

Смолов выступал за "Краснодар" с лета 2015 года. В 101 официальном матче в составе "быков" он забил 64 мяча и сделал 18 результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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