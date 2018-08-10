"Краснодар" объявил о переходе исландского защитника Фьолусона

Защитник Йон Гудни Фьолусон стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года.
Завтра 29-летний футболист приступит к тренировкам в составе новой команды. В 2010 году игрок (рост 195 сантиметров) впервые был призван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч. Предыдущим его клубом был шведский "Норчепинг".
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Йон Гудни Фьолусон стал игроком "горожан"!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 августа 2018 г.
Контракт с защитником рассчитан на 3 года
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