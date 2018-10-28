21:03 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - о победе над ЦСКА: "Поздравляем каждого болельщика черно-зеленых!"

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"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (2:1). "Быки" набрали 22 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Поздравляем всех причастных к успеху, в том числе и каждого болельщика черно-зеленых! - так прокомментировал эту победу официальный Твиттер "Краснодара".

 

ЦСКА - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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