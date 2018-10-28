"Краснодар" - о победе над ЦСКА: "Поздравляем каждого болельщика черно-зеленых!"

"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (2:1). "Быки" набрали 22 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.

- Поздравляем всех причастных к успеху, в том числе и каждого болельщика черно-зеленых! - так прокомментировал эту победу официальный Твиттер "Краснодара".

Всё! ПОБЕДА! Волевую победу одерживают сегодня "быки"! Голы забивали Ари и Виктор Классон!



Поздравляем всех причастных к успеху, в том числе и каждого болельщика черно-зеленых!#ЦСКАКраснодар - 1:2 pic.twitter.com/buMb5h4GsN – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 28 октября 2018 г.

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