"Краснодар" - о матче со "Спартаком": "Уступаем в матче, в котором совершенно точно не заслуживали поражения"

"Краснодар" в Инстаграме прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги.

- Уступаем в матче, в котором совершенно точно не заслуживали поражения, - говорится в сообщении. - Но одна ошибка сказалась на результате. Спасибо за поддержку, дорогие болельщики! Будем работать дальше.

Ари: "Судьи всегда помогают московским командам. Промес наступил мне на ногу" //

"Краснодар" – "Спартак": арбитр правильно удалил Ари /

Олег Фоменко: "Удаление Ари? Когда за фол на тебе не ставят чистую точку, эмоции объяснимы"