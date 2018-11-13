"Краснодар" не отдает жене Мамаева автомобиль футболиста

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что клуб не отдает ей автомобиль футболиста Mercedes AMG G63. Машина находится в собственности 30-летнего хавбека - он припарковал ее на базе "быков" во время последней домашней тренировки.

- Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье, - цитирует Мамаеву "Комсомольская правда". - Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома. По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать.

В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила , что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы. Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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