"Краснодар" не комментирует отказ отдать машину Мамаева его жене

Жене полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алане не отдают Mercedes AMG G63, который принадлежит ее мужу.

Об этом супруга футболиста сообщила изданию "КП-Кубань". Сам Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Обоим предъявлено обвинение по статья 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". При этом Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, обвинил краснодарский клуб в самоуправстве.

В клубе отказались комментировать "СЭ" эту ситуацию.

– Никаких комментариев по этому поводу клуб не дает, – сообщили в пресс-службе "Краснодара". (Игорь Новиков)

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