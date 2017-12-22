"Краснодар" не хочет отпускать Каборе в Англию

"Краснодар" не намерены расставаться с полузащитником Шарлем Каборе​ в ближайшее время. Интерес к 29-летнему африканцу проявляют английские клубы.

– Интерес к Каборе со стороны британских команд действительно есть, – сообщил "Известиям" источник в краснодарском клубе. – Шарль востребован на европейском рынке – практически всегда есть команды, которые следят за его прогрессом. Но ни руководство, ни тренерский штаб "Краснодара" не планируют расставаться с африканским полузащитником. Каборе – одни из важнейших игроков клуба и никто не хочет терять его перед финишным отрезком сезона. Сейчас у "горожан" есть реальный шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов и в этой связи им нельзя допустить ослабления состава к весне.