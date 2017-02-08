"Краснодар" назвал состав на игру с "Хеугесунном"

"Краснодар" объявил состав на товарищеский матч против норвежского "Хеугесунна". Встреча пройдет в рамках тренировочного сбора российского клуба в испанской Марбелье. Начало игры в 17:00 по московскому времени.
Состав выглядит следующим образом:
"Краснодар": Синицын – Быстров, Назаров, Гранквист, Рамирес – Шишкин, Жигулев, Фомин – Вандерсон, Комличенко, Окриашвили.
Стартовый состав и расстановка "быков" на матч #КраснодарХаугесунд: pic.twitter.com/qaZiQ0zq4B– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 февраля 2017 г.
Reeatz
Опять резервный состав.
16:40 8 февраля