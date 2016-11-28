14:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" направил письмо в КДК с просьбой рассмотреть "дело Хави Гарсии"

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Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил "СЭ", что клуб направил в КДК РФС письмо с просьбой рассмотреть эпизод матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), в котором полузащитник питерцев Хави Гарсия нанес травму хавбеку "быков" Юрию Газинскому. Напомним, что россиянин получил перелом носа, а после столкновения потерял сознание на поле.

– Мы направили письмо в КДК, – сказал Хашиг. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Долой марионеток-макларенеток

Вы тоже считаете, что КДК пришёл кердык?

16:22

spartak ekspress

а толку то че думаешь расформируют теперь их

15:58

Paolo Di Canio

Сбрить усы прежде всего)))

15:28

kb minsk

Впаять матчей 6 дисквы, как Веллитону в свое время

15:16

Dexty_07

КДК страсть как не любит разбирать дела ЦСКА и еще теперь Зенита. Это же всем не угодить то?! Артур в раздумьи....

15:11

Тот самый Зануда

Вор должен сидеть в тюрьме!

15:01

shpasic

пусть ещё подписи под петицией собирают.

14:58

Старооскольский Старый Пень

Заяву за хулиганство надыть было писать

14:57

Долой марионеток-макларенеток

Ой

14:54

spetrov

Какая незадача! Теперь самое время сказать в ответ, что КДК его не получил. :)

14:49

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