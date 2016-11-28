"Краснодар" направил письмо в КДК с просьбой рассмотреть "дело Хави Гарсии"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил "СЭ", что клуб направил в КДК РФС письмо с просьбой рассмотреть эпизод матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), в котором полузащитник питерцев Хави Гарсия нанес травму хавбеку "быков" Юрию Газинскому. Напомним, что россиянин получил перелом носа, а после столкновения потерял сознание на поле.
– Мы направили письмо в КДК, – сказал Хашиг. (Сергей АСТАХОВ)
Долой марионеток-макларенеток
Вы тоже считаете, что КДК пришёл кердык?
16:22
spartak ekspress
а толку то че думаешь расформируют теперь их
15:58
Paolo Di Canio
Сбрить усы прежде всего)))
15:28
kb minsk
Впаять матчей 6 дисквы, как Веллитону в свое время
15:16
Dexty_07
КДК страсть как не любит разбирать дела ЦСКА и еще теперь Зенита. Это же всем не угодить то?! Артур в раздумьи....
15:11
Тот самый Зануда
Вор должен сидеть в тюрьме!
15:01
shpasic
пусть ещё подписи под петицией собирают.
14:58
Старооскольский Старый Пень
Заяву за хулиганство надыть было писать
14:57
Долой марионеток-макларенеток
Ой
14:54
spetrov
Какая незадача! Теперь самое время сказать в ответ, что КДК его не получил. :)
14:49