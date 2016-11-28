"Краснодар" направил письмо в КДК с просьбой рассмотреть "дело Хави Гарсии"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил "СЭ", что клуб направил в КДК РФС письмо с просьбой рассмотреть эпизод матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), в котором полузащитник питерцев Хави Гарсия нанес травму хавбеку "быков" Юрию Газинскому. Напомним, что россиянин получил перелом носа, а после столкновения потерял сознание на поле.

– Мы направили письмо в КДК, – сказал Хашиг. (Сергей АСТАХОВ)