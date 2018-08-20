"Краснодар" накажет виновников беспорядков во время матча со "Спартаком"

"Краснодар" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков команды во время матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). В концовке встречи фанаты домашней команды бросали бутылки в штрафную площадь вратаря красно-белых Александра Максименко.

"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча "Краснодар" – "Спартак", во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы, – говорится в сообщении пресс-службы "быков". – С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года.

В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям".

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