"Краснодар" начнет подготовку ко второй части сезона 9 января

"Краснодар" начнет подготовку ко второй части сезона-2016/17 9 января, сообщает пресс-служба клуба. В первые два дня состоится медицинское обследование, а 11 января "быки" отправятся на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби команда будет работать до 21 января.

Второй и третий сборы "Краснодара" пройдут в Белеке (Турция). В программе каждого из сборов запланированы контрольные матчи. В Краснодар команда вернется 11 февраля. Согласно календарю, домашний матч 1/16 финала Лиги Европы "быки" проведут 16 февраля. Гостевая встреча будет сыграна 23 февраля.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в Ньоне в понедельник, 12 декабря.