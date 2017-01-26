"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с "Рубином", "Видеотоном", "Славией", "Сувоном" и "Хеугесунном"

"Краснодар" определился с соперниками по товарищеским матчам на втором сборе, который пройдет в Испании. Как сообщает пресс-служба клуба, 3 февраля краснодарцы встретятся с лидером чемпионата Венгрии "Видеотоном", 5 февраля – с пражской "Славией", идущей на второй строчке в чемпионате Чехии, 6 февраля – с победителем Кубка Кореи "Сувоном", 8 февраля – с "Хеугесунном", занявшим четвертое место в чемпионате Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским "Рубином". Испанский сбор "Краснодара" пройдет с 29 января по 10 февраля.