"Краснодар" на сборе в Австрии сыграет с "Бешикташем", "Оренбургом" и "Штурмом"

"Краснодар" определился с соперниками по товарищеским матчам на сборе в Австрии. Как сообщает официальный сайт клуба, второй сбор пройдет с 6 по 21 июля, "Краснодар" проведет четыре встречи.

9 июля краснодарцы проведут спарринг с самым титулованным клубом Африки – "Аль-Ахли", представляющим столицу Египта Каир. 12 июля соперником "Краснодара" станет "Штурм" из города Грац, серебряный призер последнего чемпионата Австрии. Оппонентом по встрече, которая состоится 17 июля, выступит представитель российской премьер-лиги "Оренбург", а 20 июля "Краснодар" подведет итог сбору поединком с клубом "Бешикташ" из Стамбула, в минувшем сезоне финишировавшим на 4-м месте в турецкой суперлиге.