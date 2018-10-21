"Краснодар": "На помощь "Ахмату" порой приходил рефери"

"Краснодар" с минимальным счетом уступил "Ахмату" в матче 11-го тура РПЛ (0:1). Старший тренер "быков" Мурад Мусаев был удален за споры с арбитром Виталием Мешковым.

- Атаки хозяев поля обрушивались на ворота команды из столицы Чеченской республики нескончаемым потоком, грозненцам отбиваться было очень непросто, а порой им на помощь приходил рефери, останавливавший игру свистком практически после любого контакта между футболистами, - сообщается на официальном сайте "Краснодара". - В одном из эпизодов свое недовольство решениями Мешкова Мусаев высказал его ассистенту Аверьянову, тот немедленно сообщил об этом своему боссу, и главный арбитр удалил наставника краснодарцев со скамейки запасных.

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