"Краснодар" – "Локомотив". Трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут матчи 6-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча и "Краснодара" и "Локомотива" на Кубани. Сыграют команды в субботу, 1 сентября, на арене "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Команды соседи в турнирной таблице шестое (7 очков) и пятое (8 очков) место соответственно. В то время как у лидирующих "Зенита" и "Спартака" 15 и 13 соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Краснодар" – "Локомотив": трансляция