21:20 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив". Смолов подарил футболку мальчику


Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подарил футболку юному болельщику на матче 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:0). Форвард в течение одной минуты оформил дубль, а в концовке встречи был заменен. 

Отметим, что один из персональных поклонников Смолова пришел на игру с портретом футболиста, который нарисовала его сестра. Однако получить сувенир от форварда сборной России ему не удалось.

Краснодар - Локомотив

 

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