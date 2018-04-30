"Краснодар" - "Локомотив". Шишкин сыграет против бывшего клуба с первых минут

Стал известен состав "Краснодара" на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится бывший игрок железнодорожников Роман Шишкин.

Полностью заявка "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано - Шишкин, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон - Смолов; запасные - Латышонок, Крицюк, Грицаенко, Калинин, Мамаев, Жоаузинью, Сулейманов, Иван.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" начнется в 19.00 по московскому времени. Железнодорожники в случае победы обеспечат себе чемпионский титул. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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