17:27 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив". Шишкин сыграет против бывшего клуба с первых минут


Стал известен состав "Краснодара" на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится бывший игрок железнодорожников Роман Шишкин

Полностью заявка "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано - Шишкин, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон - Смолов; запасные - Латышонок, Крицюк, Грицаенко, Калинин, Мамаев, Жоаузинью, Сулейманов, Иван.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" начнется в 19.00 по московскому времени. Железнодорожники в случае победы обеспечат себе чемпионский титул. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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