"Краснодар" - "Локомотив". Мусаеву игра не показалась самой сложной в карьере

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Локомотивом" (2:0) в 28-м туре чемпионата России выразил мнение, что игра с "Зенитом" (2:1) сложилась для команды сложнее. Поражение лишило "Локо" возможности досрочно оформить титул чемпиона России.

- Игра с "Зенитом" показалась сложнее, но сегодняшняя игра тоже потребовала больших усилий, - сказал Мусаев в эфире канала "Наш футбол". - Первый тайм был отличным по содержанию, по скоростям. Потом показалось, что мы проседаем в середине, поэтому передвинули Классона в глубину и выпустили на фланг молодого Сулейманова.

- В первом тайме было много акцента на левом фланге, правый практически не работал.

- Мы понимали, что можем извлечь выгоду из игры на флангах, потому что оба крайних защитника "Локо" - бывшие нападающие. Это и принесло нам победу. Но я согласен, был перекос на левый фланг. Во втором сбалансированно играли.

- В каждом матче вы чувствуете себя увереннее?

- Ничто не придает такой уверенности, как победы.

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