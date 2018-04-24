"Краснодар" - "Локомотив". Гостей поддержат более 5 тысяч болельщиков

Матч 28-го тура чемпионата России, в котором "Краснодар" примет "Локомотив", собираются посетить свыше 5 тысяч болельщиков московской команды. В этой игре железнодорожники в случае победы над "быками" досрочно выиграют титул.

"Общая гостевая квота - 3398 билетов. Изначально клуб взял тысячу, но вчера ее уже разобрали, поэтому запустим в продажу остальные места в гостевом секторе, - приводит ТАСС сообщение клуба болельщиков "Локомотива". - Ажиотаж вырос, он больше, чем перед финалом Кубка России в Сочи (2 мая 2017 года "Локомотив" в Сочи обыграл "Урал". - Прим. "СЭ"), но остается вопрос покупки билетов на центральные сектора - в Краснодаре ожидается аншлаг. Думаем, что на стадионе будет не менее пяти тысяч наших болельщиков".

Напомним, за три тура до конца чемпионата России "Локомотив" занимает первое место, набрав 57 очков. У ближайшего преследователя ЦСКА 51 очко. Тройку лучших замыкает "Спартак" - 50 очков.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" состоится в следующий понедельник, 30 апреля. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.