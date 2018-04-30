"Краснодар" – "Локомотив": главную ошибку арбитр Вилков совершил еще до матча

Судья матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" серьезно ошибся еще до начала игры. Михаил Вилков принял странное решение, выбирая форму для себя и своей бригады. Рефери предпочел черный цвет. В итоге его форма в ходе встречи в Краснодаре по цвету стала почти полностью сливаться с черно-зеленой формой "быков".
Можно только гадать, почему Вилков так поступил. Не исключено, он сделал это на удачу. Или же производитель экипировки обеспечил арбитра из Нижнего Новгорода только черными рубашкой, шортами и гетрами. Или же судья забыл взять форму желтого цвета. В любом случае отличить его от игроков "Краснодара" зачастую очень сложно. (Александр БОБРОВ)
AlCapone
КолобокКолобков = впервые в жизни с тобой согласен )
20:48
AlCapone
Valdemarson - с чего взяли ,что любой игрок обязан в случае пенальти орать на судей, рвать на себе тельняшку, размахивать руками? это вопрос порядочности, воспитания и выдержки. У некоторых просто этого нет, а судьям ссыкотно за это удалять или предупреждать. Халк, Вернблум и т.д.
20:47
sergey.v1968
за то, что болобок - педибочика ферст-аппенская, так всех голландских тупых патриотов типа тебя, недоумок, наказывают, чтобы ты размышлял, за что пенальти. правда. тебе при распределении забыли мозг дать, так что для тебя этот вопрос вечный.
20:45
садко
пенальти был, и еще нужно было показать желтую карточку Мирончуку за это нарушение.
20:45
MAKC2005
Журналист бобров! Прекратите позорить великую фамилию!
20:40
КолобокКолобков
Несколько раз смотрел повтор- так и не понял за что пенальти???
20:32
Valdemarson
Да нормальный пендаль, Миранчук даже не возмущался...
20:31
Никто62
Вилкову за пеналь сколько дали лучше скажите
20:28
AlCapone
судьи вернули должок Краснодару за дисквалификацию Смолова? Федя сказалвсе верно про этот чемпионат, чьим хозяином оказался Гинер. Тухлятина
20:28