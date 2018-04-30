20:03 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" – "Локомотив": главную ошибку арбитр Вилков совершил еще до матча

Построение "Краснодара" и "Локомотива" перед матчем. Фото ФК "Локомотив", twitter.com/fclokomotiv
Построение "Краснодара" и "Локомотива" перед матчем. Фото ФК "Локомотив", twitter.com/fclokomotiv
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Судья матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар""Локомотив" серьезно ошибся еще до начала игры. Михаил Вилков принял странное решение, выбирая форму для себя и своей бригады. Рефери предпочел черный цвет. В итоге его форма в ходе встречи в Краснодаре по цвету стала почти полностью сливаться с черно-зеленой формой "быков".

Можно только гадать, почему Вилков так поступил. Не исключено, он сделал это на удачу. Или же производитель экипировки обеспечил арбитра из Нижнего Новгорода только черными рубашкой, шортами и гетрами. Или же судья забыл взять форму желтого цвета. В любом случае отличить его от игроков "Краснодара" зачастую очень сложно. (Александр БОБРОВ)​

Краснодар - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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AlCapone

КолобокКолобков = впервые в жизни с тобой согласен )

20:48

AlCapone

Valdemarson - с чего взяли ,что любой игрок обязан в случае пенальти орать на судей, рвать на себе тельняшку, размахивать руками? это вопрос порядочности, воспитания и выдержки. У некоторых просто этого нет, а судьям ссыкотно за это удалять или предупреждать. Халк, Вернблум и т.д.

20:47

sergey.v1968

за то, что болобок - педибочика ферст-аппенская, так всех голландских тупых патриотов типа тебя, недоумок, наказывают, чтобы ты размышлял, за что пенальти. правда. тебе при распределении забыли мозг дать, так что для тебя этот вопрос вечный.

20:45

садко

пенальти был, и еще нужно было показать желтую карточку Мирончуку за это нарушение.

20:45

MAKC2005

Журналист бобров! Прекратите позорить великую фамилию!

20:40

КолобокКолобков

Несколько раз смотрел повтор- так и не понял за что пенальти???

20:32

Valdemarson

Да нормальный пендаль, Миранчук даже не возмущался...

20:31

Никто62

Вилкову за пеналь сколько дали лучше скажите

20:28

AlCapone

судьи вернули должок Краснодару за дисквалификацию Смолова? Федя сказалвсе верно про этот чемпионат, чьим хозяином оказался Гинер. Тухлятина

20:28

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