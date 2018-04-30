"Краснодар" – "Локомотив": главную ошибку арбитр Вилков совершил еще до матча

Судья матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" серьезно ошибся еще до начала игры. Михаил Вилков принял странное решение, выбирая форму для себя и своей бригады. Рефери предпочел черный цвет. В итоге его форма в ходе встречи в Краснодаре по цвету стала почти полностью сливаться с черно-зеленой формой "быков".

Можно только гадать, почему Вилков так поступил. Не исключено, он сделал это на удачу. Или же производитель экипировки обеспечил арбитра из Нижнего Новгорода только черными рубашкой, шортами и гетрами. Или же судья забыл взять форму желтого цвета. В любом случае отличить его от игроков "Краснодара" зачастую очень сложно. (Александр БОБРОВ)​