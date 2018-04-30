20:28 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив": дубль Смолова за две минуты

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывел быков вперед, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота железнодорожников был назначен за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове.

Спустя минуту Смолов воспользовался ошибкой Неманьи Пейчиновича и выскочил один на один с Гильерме. Ему не удалось с первой попытки перекинуть голкипера, но он успел подхватить мяч и с острого угла отправил его в сетку.

Краснодар - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sobakin94

Будь проклят этот Вилков за все его поганые дела!

20:44

Никто62

Вот так Спартак и покупает Чемпионство

20:42

Никто62

Вилкову за левый пеналь Федун проплптил?

20:41

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