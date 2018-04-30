"Краснодар" - "Локомотив": дубль Смолова за две минуты

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывел быков вперед, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота железнодорожников был назначен за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове.

Спустя минуту Смолов воспользовался ошибкой Неманьи Пейчиновича и выскочил один на один с Гильерме. Ему не удалось с первой попытки перекинуть голкипера, но он успел подхватить мяч и с острого угла отправил его в сетку.