"Краснодар" - "Локомотив": дубль Смолова за две минуты

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывел быков вперед, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота железнодорожников был назначен за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове.
Спустя минуту Смолов воспользовался ошибкой Неманьи Пейчиновича и выскочил один на один с Гильерме. Ему не удалось с первой попытки перекинуть голкипера, но он успел подхватить мяч и с острого угла отправил его в сетку.
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
- Краснодар
- Федор Смолов
- Сергей Петров
- Неманья Пейчинович
- Антон Миранчук
Sobakin94
Будь проклят этот Вилков за все его поганые дела!
20:44
Никто62
Вот так Спартак и покупает Чемпионство
20:42
Никто62
Вилкову за левый пеналь Федун проплптил?
20:41