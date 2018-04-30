"Краснодар" – "Локомотив": дубль Смолова не позволил команде Семина оформить чемпионство

"Краснодар" на своем поле в матче 28-го тура премьер-лиги победил "Локомотив" (2:0). В составе "быков" дубль за две минуты оформил Федор Смолов, который догнал Квинси Промеса из "Спартака" в гонке бомбардиров – у нападающих по 14 голов.
В случае победы команда Юрия Семина досрочно стала бы чемпионом. Теперь "железнодорожникам", которые не могут победить в трех последних встречах, надо набрать два очка в двух оставшихся встречах.
За два тура до конца "Локомотив" (57 очков) лидирует в турнирной таблице, на втором месте – "Спартак" (53), на третьем – ЦСКА (52).
Идущий пятым "Краснодар" по очкам (50) догнал расположившийся на четвертой строчке "Зенит" – обе команды уже потеряли шансы на чемпионство.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: Смолов, 67 – с пенальти (1:0). Смолов, 68 (2:0).
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон, Шишкин, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Ари.
Предупреждения: Гранквист, 7. Шишкин, 29.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин (Ленинградская область), Колосков (Уфа).
30 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 34055 зрителей.
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- Квинси Промес
Thomas_Boy_
БэнД ___________ Объективная реальность показывает, что ты, как и Смока, если прицепишься к какому-то игроку, то он всегда для тебя будет плох. Даже когда он фантастически хорош. Нет идеальных вратарей. Ошибаются все. Даже великие. Нас Акинфеев устраивает. И всерьез твои насмешки над ним воспринимать нельзя.
22:29
Крюков Сергей
Thomas_Boy_ =============== Да понимаю я тебя). "Про сдачи" у меня ровно такое же отношение. Что ты так реагирнул в этот раз? Включи юмор, - ты можешь). Как-то уже с тобой на эту тему списывались: откровенный слив был, к примеру, в 82-м и то для Алжира. А действующим лицам и исполнителям - трудовые будни, т.к. им так надо было. Так и спартачам в том же 82-м, вернее им ничего уже было не надо. А по Зениту? Дык, им есть за что упираться в 29-м туре ибо всё тесно там пока. Да и лицо сохранить, думаю,- это им не пустой звук. Тем паче в той ситуации, в которой они оказались по течению этого сезона. Там ведь "сильные мира" пристально глядят, выводы делают.
22:29
БэнД
Thomas_Boy_--------------------Ты не путай объективную реальность с толстыми обстоятельствами, паря ))
22:25
Thomas_Boy_
БэнД Thomas_Boy_ До тебя не доходит никак: нас Акинфеев устраивает.) Лучше-то в Согазе нет.-------------------Серьёзно? В согазе нет вратаря, который не рукожоп? )) _________ Были времена, когда в ФРГ Шумахера тоже рукожопом называли. Но в воротах он стоял, а не Штайн, Франке или Иммель. Потому что частное мнение - есть частное мнение, а объективная реальность - это объективная реальность.
22:22
БэнД
Thomas_Boy_ До тебя не доходит никак: нас Акинфеев устраивает.) Лучше-то в Согазе нет.-------------------Серьёзно? В согазе нет вратаря, который не рукожоп? ))
22:16
Jean4
Если Шпалыч бомжей не обыграет дома, то кони могут подобрать "лежащее на полу" 1-е место. Они то сейчас по-стабильнее всех выглядят.
22:14
вояка
Ребята !!! стоит ли сейчас выяснять кто из первой пятёрки похуже будет ? .... ещё хужее ... совсем х...во ; у всех проблемы - понятные и не понятные. Локо резко ударил по тормазам - почему ? видимых причин (типа кучи травм) нет .... не понятно . Спартак - бросает то в жар то в холод (причём людей на лавке хватает) - тоже абсолютно не ясно. цска - скоро уход на пенсию всей защиты ... на лавке полчеловека ..... бабок на покупку легов нет ... тут более менее понятно. питер - ужаснейшая хандра , людей - на два состава ... однако еле ногами двигают в конце чемпа, а должны бы просто всех перебегать. быки - вроде бы красиво играют , в атаке почти полный ажур, но похоже что в европе им будет труднее всех наших ... и если посчастливится попасть в ЛЧ !!! в космос слетать придётся не раз. Впрочем космос скорее всего ждёт всех наших в ЛЧ. Обсуждать команды с 6-ого места и ниже вряд ли надо..... так что мелкие обиды на то на сё - ерунда это всё. Момент истины кто чего стоит - еврокубки ! и точка !
22:12
Thomas_Boy_
Крюков Сергей ============= Да ровно всё. Нормуль. Эпитет твой не понравился. Слегка. __________ Да я просто не особо люблю, когда идет глум в связи с тем, что кто-то сдаст игру. Чтобы кому-то при этом сделать гадость. Тот же Питер, уверен, будет биться на все 100. Хотя велик соблазн сдать игру. Но тогда можно пролететь мимо даже четвертого место.
22:12
yspesh4
Удивительные жувотные - хрюнделя. Целую неделю после Ахмата весь свинарник заходился в визге, мол лохань пуста и шансов ее наполнить нет. Хрюн Кафель на стадион не пойдет из-за игроков, хрюн Назаров - из-за Карреры. Что же поменялось? Произошло то, что и должно было - мертвый Амкар, ничья в Питере и вынос дрожащих Паравозов. И весь свинарник захрюкал так, как будто на него гора отрубей свалилась.___Это я к чему: готов поставить символическую сумму в тысячу рублей, что Спартак 6 очков не наберет, а уж кому занимать 1 или 2 место, без него разберутся. Кто из сектантов ответит на такую халяву? Запись началась.
22:10
Thomas_Boy_
БэнД Thomas_Boy_ ЦСКА даже с половиной состава своих воспитанников, которым по 19-22 года выступает не хуже, а в чем-то и лучше "Спартака". Так что кто тут дно - еще надо посмотреть.-----------------------Ну, посмотри, посмотри.. Осообенно надёжна у ЦСКА вратарская позиция, бгг )) __________ До тебя не доходит никак: нас Акинфеев устраивает.) Лучше-то в Согазе нет.
22:09
БэнД
Thomas_Boy_ ЦСКА даже с половиной состава своих воспитанников, которым по 19-22 года выступает не хуже, а в чем-то и лучше "Спартака". Так что кто тут дно - еще надо посмотреть.-----------------------Ну, посмотри, посмотри.. Осообенно надёжна у ЦСКА вратарская позиция, бгг ))
22:05
Крюков Сергей
Thomas_Boy_ ============= Да ровно всё. Нормуль. Эпитет твой не понравился. Слегка.
22:04
Thomas_Boy_
Крюков Сергей Thomas_Boy_///А ты прикинь, мы и не шуршим про раздвигание булок относительно матча Питера с воинами Ольги Юрьевны.../// ============ Но факта "поднятия юбок" это не отменяет. ___________Ну а кто не без греха? Важно не забывать, что все.
22:01
Thomas_Boy_
Табунщик Вернулся Thomas_Boy_ Это была воля Аллаха. Аллах всегда на стороне сильнейшего и справедливого. 21:49==========Это он тебе сам лично сказал или по вацапу мессенджер прислал? :)) ____________ Лично. Аллах часто приходит говорить со своими воинами и дать им советы.
21:59
Крюков Сергей
Всё жеж среди баклажанцев есть интересно-забавные типАны, - поначалу смерданёт типа "про игроцкое прошлое тока свингеры ропщут" и тут же сам всколыхнёт лужу. Так и мечтает сообразить на четверых
21:59
Thomas_Boy_
БэнД Thomas_Boy_ Ага. Не попался нам супермощный завсегдатай ЛЧ "Марибор", а то бы пролетели... Вам одним не фартит. С Горными Орлами тоже маненько не фартануло.))---------------------Ты не прав братуха. Конское дно оно ведь дно, как ни крути. А Спартак - чемпион )) __________ ЦСКА даже с половиной состава своих воспитанников, которым по 19-22 года выступает не хуже, а в чем-то и лучше "Спартака". Так что кто тут дно - еще надо посмотреть. А чемпион всегда один - Великий "Ахмат".
21:58
igogohruhru
А вы заметили как на видео второго гола штанги вправо-влево качались? Ясное дело: у краснодара Хоттабыч на трибуне.
21:56
Табунщик Вернулся
Thomas_Boy_ Это была воля Аллаха. Аллах всегда на стороне сильнейшего и справедливого. 21:49==========Это он тебе сам лично сказал или по вацапу мессенджер прислал? :))
21:53
БэнД
Thomas_Boy_ Ага. Не попался нам супермощный завсегдатай ЛЧ "Марибор", а то бы пролетели... Вам одним не фартит. С Горными Орлами тоже маненько не фартануло.))---------------------Ты не прав братуха. Конское дно оно ведь дно, как ни крути. А Спартак - чемпион ))
21:52
Крюков Сергей
Thomas_Boy_///А ты прикинь, мы и не шуршим про раздвигание булок относительно матча Питера с воинами Ольги Юрьевны.../// ============ Но факта "поднятия юбок" это не отменяет.
21:52
Thomas_Boy_
Berkut-7 _______________ На самом деле к неудачам типа севильских или ливерпульских надо относиться спокойно. Проигрываем сборным мира в разных вариантах. Против команд из Англии, Испании, Германии и Италии мы не тянем.
21:51
Thomas_Boy_
Табунщик Вернулся Thomas_Boy_ С Горными Орлами тоже маненько не фартануло.)) 21:46=========Это был тактический ход, во первых для интриги, лихо закрученный, а во вторых мы просто поддержали своего бывшего одноклубника :)) ______ Это была воля Аллаха. Аллах всегда на стороне сильнейшего и справедливого.
21:49
Дядька
AndreyV Дядька А самое забавное, что в следующем туре весь свинячий гадюшник болеет за Зенит. Ёжик кололся, плакал, но продолжал жрать кактус ____________не. самое прикольное,что в следующем туре все адекватные зенитфаны болеют заЛокомотив _______________ Да не дождетесь. Адекватные зенитфаны и без того прекрасно знают, что у свинарника лишних +6 в сезоне. А это чистое 5-е место. Толку от этого вашего официозного фарса для тупых?
21:48
Thomas_Boy_
Крюков Сергей Thomas_Boy_ =========== Сезон 2013 года не припомнишь концовочку? ___________ А ты прикинь, мы и не шуршим про раздвигание булок относительно матча Питера с воинами Ольги Юрьевны...
21:48
spetrov
Табунщик Вернулся, тоже верно, каждый найти какие-то потери может. Так что у меня лично никаких т.н. косых взглядов. Как выйдет, так и выйдет. Вам покатило снова, есть основания. Финиш покажет.
21:48
Табунщик Вернулся
Thomas_Boy_ С Горными Орлами тоже маненько не фартануло.)) 21:46=========Это был тактический ход, во первых для интриги, лихо закрученный, а во вторых мы просто поддержали своего бывшего одноклубника :))
21:48
jeltaagazetenka
Так может, Краснодару место уступите? Он, правда, в Европе совсем мертвый... мертвый он был из-за свиносектанта не забудь
21:47
Berkut-7
Thomas_Boy_ Berkut-7 _________ Так может, Краснодару место уступите? Он, правда, в Европе совсем мертвый... 21:38 -------------- На самом деле хрен с ним с Ливерпулем, меня ужасает как нас Севилья возила, даже в матче где мы обыграли 5-1, я когда посмотрел на статистику , просто поседел , они нас переиграли вообще и по владению мячом намного и по пассам на 2 сотни больше, а в Севилье там просто деклассировали еще и по счету , вообще без шансов было, поэтому то что нас Ливерпуль избил я к этому был морально готов , потому что банда Клопа и МанСити вперед ногами вынесла с его миллиардными трансферами ,а Спартак способен либо в аренду взять либо бесплатно подобрать кого-нибудь))
21:46
Thomas_Boy_
БэнД _____ Кстати, в Европе-то кто дальше прошел? Дырявый Канифей или Великий "Спартак"?)))------------------------------------Европа, Европа.. Эх. Да фарануло просто не по-децки конскому дну, очевидно жеж )) __________ Ага. Не попался нам супермощный завсегдатай ЛЧ "Марибор", а то бы пролетели... Вам одним не фартит. С Горными Орлами тоже маненько не фартануло.))
21:46
Табунщик Вернулся
spetrov ...Мы свое с Динамо и Уфой упустили. 21:43===========Ну у нас тоже было свое с Уралом и Ахматом, поэтому здесь мы на равных
21:45