"Краснодар" – "Локомотив": дубль Смолова не позволил команде Семина оформить чемпионство

"Краснодар" на своем поле в матче 28-го тура премьер-лиги победил "Локомотив" (2:0). В составе "быков" дубль за две минуты оформил Федор Смолов, который догнал Квинси Промеса из "Спартака" в гонке бомбардиров – у нападающих по 14 голов.

В случае победы команда Юрия Семина досрочно стала бы чемпионом. Теперь "железнодорожникам", которые не могут победить в трех последних встречах, надо набрать два очка в двух оставшихся встречах.

За два тура до конца "Локомотив" (57 очков) лидирует в турнирной таблице, на втором месте – "Спартак" (53), на третьем – ЦСКА (52).

Идущий пятым "Краснодар" по очкам (50) догнал расположившийся на четвертой строчке "Зенит" – обе команды уже потеряли шансы на чемпионство.

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Премьер-лига

28-й тур

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Смолов, 67 – с пенальти (1:0). Смолов, 68 (2:0).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон, Шишкин, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон Масиэл (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Ари.

Предупреждения: Гранквист, 7. Шишкин, 29.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин (Ленинградская область), Колосков (Уфа).

30 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 34055 зрителей.

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