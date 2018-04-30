"Краснодар" - "Локомотив". Болельщик сделал предложение девушке перед матчем

Перед началом матча 28-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом" на медиа-экранах краснодарского стадиона было показано, как местный болельщик прямо на трибуне сделал предложение своей возлюбленной. Его избранница ответила согласием. (Гоша ЧЕРНОВ)

В случае победы в сегодняшней игре "Локо" досрочно станет чемпионом России.

Перед матчем болельщик "Краснодара" сделал предложение девушке. Вроде она согласилась. 👰🏻 pic.twitter.com/mVff3r8Ox3 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 апреля 2018 г.

Трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив"