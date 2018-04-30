19:24 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив". Болельщик сделал предложение девушке перед матчем


Перед началом матча 28-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом" на медиа-экранах краснодарского стадиона было показано, как местный болельщик прямо на трибуне сделал предложение своей возлюбленной. Его избранница ответила согласием. (Гоша ЧЕРНОВ)

В случае победы в сегодняшней игре "Локо" досрочно станет чемпионом России.

Трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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