19:41 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив": Андрей Бутенко согласен с назначением пенальти


Экс-председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддержал решение арбитра Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота "Локомотива" в матче 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2).  В середине второго тайма Антон Миранчук сбил в своей штрафной Сергея Петрова, 11-метровый удар реализовал Федор Смолов.

- Игрок обороны, когда проигрывает позицию, он на подкорке думает о том, чтобы остановить соперника, - сказал Бутенко в эфире программы "Свисток". - Думаю, тут сработала левая рука Миранчука, которой он схватил соперника. Многие футболисты - хорошие актеры, но тут задержка была, и у арбитра были основания назначить пенальти.

Краснодар - Локомотив

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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