18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью

0
0
0
0
8

"Краснодар" на своем поле не смог обыграть "Уфу" в матче 20-го тура чемпионата России – 0:0. Команда Игоря Шалимова имела множество голевых моментов по ходу игры, однако пробить Александра Беленова так и не сумела.

"Уфа" не пропускает на протяжении четырех матчей подряд (ни разу не пропустив при новом главном тренере Сергее Семаке), набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Краснодара" в активе 33 балла и четвертое место.

В следующем туре "Уфа" встретится с "Локомотивом", а "Краснодар" – с "Ростовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Краснодар" – "Уфа" – 0:0

"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Перейра, Шишкин (Газинский, 58), Каборе, Жигулев (Мамаев, 46), Классон (Лаборде, 79), Вандерсон.

"Уфа": Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий (Кротов, 80), Карп (Ванек, 61), Засеев, Пауревич, Фатаи, Сысуев (Йокич, 67).

Предупреждения: Пуцко, 36. Стоцкий, 42. Аликин, 79.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

19 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Уфа"

0
0
0
0
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

spartak ekspress

где победы физрук

18:40

NOVZODUM NAMREBUG

UE/куб/ FA/ковые/ ""сказочно--фантастические" клубы -- во всей красе.... Конкретный уровень -- КУБОК, только Кубок России....... А в Европу и соваться нечего!!! Наибольшее представительство -- 4 команды :: золотая, серебренная и бронзовая.... Ну, и к --н. ущербная, выигравшая К.Р....

18:29

oleg.bob

Кошмарный безголевой чемпионат!!!

18:28

oleg.bob

Кошмарный безголевой чемпионат! Просто дерьмо!!!

18:27

МачоМэн

"...главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера Шалимова, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с ФК Краснодар. Достигнутый же клубом результат — выход в 1/8 лиги европы — это инерция команды, созданной её бывшим тренером О.Г. Кононовым..."

18:27

Ботаникум

А зачем это собственно "Краснодару" выигрывать у "Уфы"????? ЛЧ всё равно не светит "быкам", а в "Магнит" их БЕСПЛАТНО пускают!

18:26

DENsid

Матч выиграл Сыроеж ..... Беленов !

18:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...