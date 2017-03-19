"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью

"Краснодар" на своем поле не смог обыграть "Уфу" в матче 20-го тура чемпионата России – 0:0. Команда Игоря Шалимова имела множество голевых моментов по ходу игры, однако пробить Александра Беленова так и не сумела.

"Уфа" не пропускает на протяжении четырех матчей подряд (ни разу не пропустив при новом главном тренере Сергее Семаке), набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Краснодара" в активе 33 балла и четвертое место.

В следующем туре "Уфа" встретится с "Локомотивом", а "Краснодар" – с "Ростовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Краснодар" – "Уфа" – 0:0

"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Перейра, Шишкин (Газинский, 58), Каборе, Жигулев (Мамаев, 46), Классон (Лаборде, 79), Вандерсон.

"Уфа": Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий (Кротов, 80), Карп (Ванек, 61), Засеев, Пауревич, Фатаи, Сысуев (Йокич, 67).

Предупреждения: Пуцко, 36. Стоцкий, 42. Аликин, 79.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

19 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Уфа"