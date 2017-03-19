"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью

"Краснодар" на своем поле не смог обыграть "Уфу" в матче 20-го тура чемпионата России – 0:0. Команда Игоря Шалимова имела множество голевых моментов по ходу игры, однако пробить Александра Беленова так и не сумела.
"Уфа" не пропускает на протяжении четырех матчей подряд (ни разу не пропустив при новом главном тренере Сергее Семаке), набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Краснодара" в активе 33 балла и четвертое место.
В следующем туре "Уфа" встретится с "Локомотивом", а "Краснодар" – с "Ростовом".
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Краснодар" – "Уфа" – 0:0
"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Перейра, Шишкин (Газинский, 58), Каборе, Жигулев (Мамаев, 46), Классон (Лаборде, 79), Вандерсон.
"Уфа": Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий (Кротов, 80), Карп (Ванек, 61), Засеев, Пауревич, Фатаи, Сысуев (Йокич, 67).
Предупреждения: Пуцко, 36. Стоцкий, 42. Аликин, 79.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).
19 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
spartak ekspress
где победы физрук
18:40
NOVZODUM NAMREBUG
UE/куб/ FA/ковые/ ""сказочно--фантастические" клубы -- во всей красе.... Конкретный уровень -- КУБОК, только Кубок России....... А в Европу и соваться нечего!!! Наибольшее представительство -- 4 команды :: золотая, серебренная и бронзовая.... Ну, и к --н. ущербная, выигравшая К.Р....
18:29
oleg.bob
Кошмарный безголевой чемпионат!!!
18:28
oleg.bob
Кошмарный безголевой чемпионат! Просто дерьмо!!!
18:27
МачоМэн
"...главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера Шалимова, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с ФК Краснодар. Достигнутый же клубом результат — выход в 1/8 лиги европы — это инерция команды, созданной её бывшим тренером О.Г. Кононовым..."
18:27
Ботаникум
А зачем это собственно "Краснодару" выигрывать у "Уфы"????? ЛЧ всё равно не светит "быкам", а в "Магнит" их БЕСПЛАТНО пускают!
18:26
DENsid
Матч выиграл Сыроеж ..... Беленов !
18:22