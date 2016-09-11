15:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" и "Уфа" голов не забили

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В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. Впервые после травмы на поле появился полузащитник гостей Павел Мамаев, вышедший на замену на 64-й минуте вместо Ари.

Команда Олега Кононова набрала 8 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что "быки" продлили свою безвыигрышную серию до 4-х матчей. В активе уфимцев, занимающих 12-ю строчку, 5 результативных баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 0:0

"Уфа": Лунев, Сухов, Никитин, Васин, Тумасян, Засеев, Ванек (Кротов, 52), Обляков (Марсинью, 82), Стоцкий, Абдулавов (Фатаи, 71), Игбун.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Петров, Эбуэ (Ахмедов, 73), Подберезкин (Мамаев, 64), Газинский, Ари (Перейра, 64), Лаборде, Смолов.

Предупреждения: Кротов, 59. Обляков, 76. Игбун, 83. Петров, 88.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Сафьян (Москва), Семенов (Гатчина).

11 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Uzulius

Потренировались на маршрутке, ждите автобус

15:59

Lerner

Один Смолов хотел победить.

15:58

Slim Taller

Последние пол-часа Краснодар еле ползал.Для Уфы хороший результат.

15:55

BABOOIN

и ЭТО хочет стать чемпионом? плюшевый Краснодар займет 4-ое место

15:54

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