"Краснодар" и "Уфа" голов не забили

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. Впервые после травмы на поле появился полузащитник гостей Павел Мамаев, вышедший на замену на 64-й минуте вместо Ари.

Команда Олега Кононова набрала 8 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что "быки" продлили свою безвыигрышную серию до 4-х матчей. В активе уфимцев, занимающих 12-ю строчку, 5 результативных баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 0:0

"Уфа": Лунев, Сухов, Никитин, Васин, Тумасян, Засеев, Ванек (Кротов, 52), Обляков (Марсинью, 82), Стоцкий, Абдулавов (Фатаи, 71), Игбун.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Петров, Эбуэ (Ахмедов, 73), Подберезкин (Мамаев, 64), Газинский, Ари (Перейра, 64), Лаборде, Смолов.

Предупреждения: Кротов, 59. Обляков, 76. Игбун, 83. Петров, 88.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Сафьян (Москва), Семенов (Гатчина).

11 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча