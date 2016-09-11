"Краснодар" и "Уфа" голов не забили

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. Впервые после травмы на поле появился полузащитник гостей Павел Мамаев, вышедший на замену на 64-й минуте вместо Ари.
Команда Олега Кононова набрала 8 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что "быки" продлили свою безвыигрышную серию до 4-х матчей. В активе уфимцев, занимающих 12-ю строчку, 5 результативных баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Уфа": Лунев, Сухов, Никитин, Васин, Тумасян, Засеев, Ванек (Кротов, 52), Обляков (Марсинью, 82), Стоцкий, Абдулавов (Фатаи, 71), Игбун.
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Петров, Эбуэ (Ахмедов, 73), Подберезкин (Мамаев, 64), Газинский, Ари (Перейра, 64), Лаборде, Смолов.
Предупреждения: Кротов, 59. Обляков, 76. Игбун, 83. Петров, 88.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Сафьян (Москва), Семенов (Гатчина).
11 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Uzulius
Потренировались на маршрутке, ждите автобус
15:59
Lerner
Один Смолов хотел победить.
15:58
Slim Taller
Последние пол-часа Краснодар еле ползал.Для Уфы хороший результат.
15:55
BABOOIN
и ЭТО хочет стать чемпионом? плюшевый Краснодар займет 4-ое место
15:54