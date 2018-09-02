"Краснодар" и Сулейманов – короли концовок

"Краснодар" благодаря волевой победе над "Локомотивом" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России довел число набранных очков до 10-ти. Как отмечает пресс-служба "быков, 4 из 7 мячей в этом розыгрыше премьер-лиги команда забила в концовках матчей. Эти голы позволили коллективу во главе с Мурадом Мусаевым набрать все 10 очков.

Примечательно, что во второй игре подряд точным ударом в концовке игр отметился нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. В общей сложности 18-летний форвард довел число голов в официальных играх до трех. Третий из них, забитый в Лиге Европы, также был отправлен в ворота соперника, в концовке встречи.

Новичок "быков" Кристиан Куэва отметился первым результативным действием в чемпионате России. Перуанец сделал первую результативную передачу и стал 100-м игроком в истории "Краснодара", набравшим результативные баллы по системе "гол + пас".

Кроме того, для "Краснодара" матч против "Локомотива" стал 410-м официальным в истории клуба, а также 230-м – в премьер-лиге. Для "быков" эта волевая победа стала уже второй в сезоне и 19-й в играх чемпионата.