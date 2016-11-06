"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 13-го тура чемпионата России – 3:3. К 11-й минуте хозяева вели в счете со счетом 2:0 благодаря голам Маурисио Перейры и Ари. Однако "Оренбург" еще в первом тайме забил три гола, а на 45 минуте Куасси Эбуэ получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Во втором тайме "Краснодар" сравнял счет после удаления Андрея Малых.

"Оренбург" набрал 11 очков и вышел на 12 место в турнирной таблице. "Краснодар" 21 баллом стал пятым. В следующем "Оренбург" примет "Локомотив", а "Краснодар" – "Урал".

Чемпионат России

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13-й тур

"Краснодар" - "Оренбург" - 3:3 (2:3)

Голы: Перейра, 9 (1:0). Ари, 11 (2:0). Бреев, 16 (2:1). Полуяхтов, 21 (2:2). Полуяхтов, 31 - угловой (2:3). Мартынович, 75 - штрафной (3:3).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 34), Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров (Окриашвили, 46), Жоаузинью, Лаборде (Вандерсон, 65), Эбуэ, Газинский, Перейра, Ари.

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Ефремов, 46), Афонин, Бреев, Георгиев (Нехайчик, 55), Воробьев, Делькин (Кацалапов, 76).

Предупреждения: Андреев, 19. Калешин, 20. Воробьев, 90+3. Гутор, 90+3. Кацалапов, 90+4.

Удаления: Эбуэ, 45 (грубая игра). Малых, 74 (грубая игра).

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Петросян (Бронницы).

6 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"