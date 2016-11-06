"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 13-го тура чемпионата России – 3:3. К 11-й минуте хозяева вели в счете со счетом 2:0 благодаря голам Маурисио Перейры и Ари. Однако "Оренбург" еще в первом тайме забил три гола, а на 45 минуте Куасси Эбуэ получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Во втором тайме "Краснодар" сравнял счет после удаления Андрея Малых.
"Оренбург" набрал 11 очков и вышел на 12 место в турнирной таблице. "Краснодар" 21 баллом стал пятым. В следующем "Оренбург" примет "Локомотив", а "Краснодар" – "Урал".
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Краснодар" - "Оренбург" - 3:3 (2:3)
Голы: Перейра, 9 (1:0). Ари, 11 (2:0). Бреев, 16 (2:1). Полуяхтов, 21 (2:2). Полуяхтов, 31 - угловой (2:3). Мартынович, 75 - штрафной (3:3).
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 34), Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров (Окриашвили, 46), Жоаузинью, Лаборде (Вандерсон, 65), Эбуэ, Газинский, Перейра, Ари.
"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Ефремов, 46), Афонин, Бреев, Георгиев (Нехайчик, 55), Воробьев, Делькин (Кацалапов, 76).
Предупреждения: Андреев, 19. Калешин, 20. Воробьев, 90+3. Гутор, 90+3. Кацалапов, 90+4.
Удаления: Эбуэ, 45 (грубая игра). Малых, 74 (грубая игра).
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Петросян (Бронницы).
6 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
terebun
Галицкий видимо еще пожалеет о назначении Шалимова и вопрос не в количестве набранных очков, а в игре, которую демонстрирует команда в последних играх... Вдруг перестают забивать бразильцы, пропадает мысль и полный беспорядок в обороне. Чего с Шалимовым ждать от команды? Навесов на не высоких игроков и самоотверженной игры вратаря...
22:46
G14
Как говорит Галицкий: Главное красиво катать, а результат не важен.
22:21
Valdemarson
Jean4 Какой тур а, смотреть приятно. Классный футбол. 21:41 ______________ А какая фееричная работа судей! И не только в этом матче.
22:02
sproper
spartakekspress очень странный матч////////////////////////// -странные матчи в другом месте. здесь-страстные. и просто не день крицюка сегодня
21:55
bobik777
22000 зрителей. И это Оренбург. Красота. Хочется тока спросить у игроков газпрома. Как часто они играют при таком количестве зрителей,на таких стадионах? Ну так какого вы время тянете. Жёлтая на жёлтой,судорога за судорогой. Противно смотреть. Зачем и для чего ( кого) вы играете,мля?
21:53
vialiy
Поспешил Галицкий с назначением Шалимова главным...
21:53
spartakekspress
очень странный матч
21:46
лилияленьдень
Вне зависимости от гастрономических пристрастий интересно смотреть матчи Краснодара.Есть в игре быков что-то притягательное,какой-то особенный магнетизм что ли.Весело,задорно,голов много и милые прям все такие лица.Не всё ж свининку кушать...Вкусно,но нужно разнообразие.Ну да ладно цыгане вообще лошадей едят и ничего.Кстати,а с чего интересно тушёнку сейчас делают?В ней мясо хоть есть-лучше и не знать...Может и не так плохо лошадь схавать?
21:43
Jean4
Какой тур а, смотреть приятно. Классный футбол.
21:41