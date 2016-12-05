"Краснодар" и "Крылья Советов" сыграли вничью

"Краснодар" и "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата России. Голами после перерыва отметились нападающие Федор Смолов и Сергей Корниленко. Для форварда "быков" это 10-й мяч в премьер-лиге.
"Краснодар" не смог обойти "Терек" и уходит на зимний перерыв на пятом месте. "Крылья Советов" после 17 игр занимают 12-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: Смолов, 48 (1:0). Корниленко, 71 (1:1).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов, Жоаузинью.
"Крылья Советов": Лория, Маргасов, Таранов, Бато, Ятченко, Чочиев (Зинков, 58), Башкиров, Цаллагов, Паскуато, Молло (Божин, 83), Корниленко (Садик, 89).
Предупреждения: Газинский, 44. Маргасов, 65. Лория, 87. Ятченко, 90+5.
Судьи: ТУРБИН (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).
5 декабря. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
самарец
Спасибо Крылья!!!
21:12
shpasic
для Краснодара всё равно результат не на первом месте, ведь главное - это искренний футбол!
21:01
vialiy
Надо срочно убирать Шалимова, пока окончательно не загубил команду.
21:00
Верю в Крылья
Самарцы, молодцы!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за пробуждение!!!!!!!!!!!!
21:00