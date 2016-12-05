20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" и "Крылья Советов" сыграли вничью

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
0
0
0
4

"Краснодар" и "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата России. Голами после перерыва отметились нападающие Федор Смолов и Сергей Корниленко. Для форварда "быков" это 10-й мяч в премьер-лиге.

"Краснодар" не смог обойти "Терек" и уходит на зимний перерыв на пятом месте. "Крылья Советов" после 17 игр занимают 12-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: Смолов, 48 (1:0). Корниленко, 71 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов, Жоаузинью.

"Крылья Советов": Лория, Маргасов, Таранов, Бато, Ятченко, Чочиев (Зинков, 58), Башкиров, Цаллагов, Паскуато, Молло (Божин, 83), Корниленко (Садик, 89).

Предупреждения: Газинский, 44. Маргасов, 65. Лория, 87. Ятченко, 90+5.

Судьи: ТУРБИН (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).

5 декабря. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

самарец

Спасибо Крылья!!!

21:12

shpasic

для Краснодара всё равно результат не на первом месте, ведь главное - это искренний футбол!

21:01

vialiy

Надо срочно убирать Шалимова, пока окончательно не загубил команду.

21:00

Верю в Крылья

Самарцы, молодцы!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за пробуждение!!!!!!!!!!!!

21:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ