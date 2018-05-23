14:20 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" и "Андерлехт" согласовали переход Уроша Спаича

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"Краснодар" и "Андерлехт" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича. Клубы согласовали все детали трансфера. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет с черно-зелеными личный контракт, информирует официальный сайт кубанского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер обойдется "быкам" в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Спаич провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=131712

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КОММЕНТАРИИ (8)
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МачоМэн

посмотрим в деле

16:57

ЗЗ+

Однако... Только утром было сообщение от его якобы агента, что Спаич в Россию не хочет :)))

16:31

Radej

Не знаю если честно что за игрок, но успел убедиться что селекционный отдел умеет находить за приемлемую цену добротных игроков, думаю этот сербский защитник стоящее приобретение.

16:24

and0508

Он уже не хотел ехать ???

16:23

jeltaagazetenka

наконец-то тратить начали а то тут уже записали клуб в смену вектора мол молодежью заменят, да это пердив чистейший будет тогда

16:21

СаШа БуБнов С Нами

Краснодар покупает, а спартак все "интересуется")

16:15

Нефилим

Вместо Гранквиста? Ну так этот не швед. Шведа не шведом заменить нельзя. Об Гранквиста игроки противника ломались, когда нарушить пытались)

16:05

Дядька

А то типа "не хочу" ) Сказали - надо, значит надо.

15:38

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