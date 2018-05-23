"Краснодар" и "Андерлехт" согласовали переход Уроша Спаича

"Краснодар" и "Андерлехт" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича. Клубы согласовали все детали трансфера. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет с черно-зелеными личный контракт, информирует официальный сайт кубанского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер обойдется "быкам" в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Спаич провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии.