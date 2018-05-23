"Краснодар" и "Андерлехт" согласовали переход Уроша Спаича

"Краснодар" и "Андерлехт" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича. Клубы согласовали все детали трансфера. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет с черно-зелеными личный контракт, информирует официальный сайт кубанского клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер обойдется "быкам" в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Спаич провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии.
Серб Урош Спаич станет частью #BullsFamily!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 23 мая 2018 г.
Футбольные клубы "Андерлехт" @rscanderlecht и "Краснодар" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.
После медицинского обследования игрок подпишет личный контракт. pic.twitter.com/j5F5voicqH
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=131712
МачоМэн
посмотрим в деле
16:57
ЗЗ+
Однако... Только утром было сообщение от его якобы агента, что Спаич в Россию не хочет :)))
16:31
Radej
Не знаю если честно что за игрок, но успел убедиться что селекционный отдел умеет находить за приемлемую цену добротных игроков, думаю этот сербский защитник стоящее приобретение.
16:24
and0508
Он уже не хотел ехать ???
16:23
jeltaagazetenka
наконец-то тратить начали а то тут уже записали клуб в смену вектора мол молодежью заменят, да это пердив чистейший будет тогда
16:21
СаШа БуБнов С Нами
Краснодар покупает, а спартак все "интересуется")
16:15
Нефилим
Вместо Гранквиста? Ну так этот не швед. Шведа не шведом заменить нельзя. Об Гранквиста игроки противника ломались, когда нарушить пытались)
16:05
Дядька
А то типа "не хочу" ) Сказали - надо, значит надо.
15:38