"Краснодар" - фаворит матча с "Тосно" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Краснодаром". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 3.62 – Н 3.12 – П2 2.07

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Краснодар" – в субботу, 4 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов - Карницкий - Галиулин, Казаев, Мирзов - Марков, Заболотный.

"Краснодар": Синицын - Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Мамаев, Перейра, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Вукушич (травма), Быстров, Полетанович (оба - под вопросом) - Окриашвили (травма), Мартынович (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После трех поражений на старте "Тосно" пять туров не проигрывает на своем поле, хотя обыграть сумел только "Ахмат" (+1=4).

"Краснодар" с учетом Кубка России дважды обыграл тосненцев с суммарным счетом 5:0. Голы на счету пяти разных футболистов.

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

1:2 Сложный матч для "Краснодара", "Тосно" – команда неприятная. Хорошо готова физически, выигрывает много единоборств, борьбу навязывает на каждом участке поля, хотя обороняется низко. В то же время имеет особенности в атаке – через доставку мяча от фланговых игроков на Маркова и Заболотного, который хорош на "втором этаже".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

1:3 Шалимов после победы над СКА заявил, что в команде не было кризиса. Тем не менее, качество игры "Краснодара", за редкими проблесками, было далеко от образцового. После разгрома хабаровчан "Краснодар" наверняка воспрянул духом, и даже такой неуступчивый и сложный соперник, как "Тосно", не сможет его остановить.