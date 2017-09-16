"Краснодар" - фаворит матча с "Анжи" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Краснодаром". Встреча в Каспийске начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 4.51 – Н 3.24 – П2 1.82

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Краснодар" – в субботу, 16 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Будаков - Данченко, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов - Тетрашвили, Афонин - Гулиев, Кацаев, Маркелов - Прудников.

"Краснодар": Синицын - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Газинский, Каборе, Перейра - Подберезкин, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Мусалов (травма), Яковлев (под вопросом) - Ристич (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ЦСКА в домашних играх текущего сезона чередует победы и поражения, допустив уже три осечки (+2=0-3).

"Ростов" не уступает армейцам и не пропускает на протяжении трех матчей (+2=1-0).

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

1:2 Рассчитываю на то, что Федор Смоловпродолжит свою голевую феерию. "Краснодар" должен победить.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

0:2 "Быки" освобождены от еврокубков, так что готовились к "Анжи" всю неделю. Махачкалинцы же при Вадиме Скрипченко не впечатляют, пусть и набрали четыре очка в двух турах.