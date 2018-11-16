Арбитр Еськов получил "двойку". За что?

В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Енисей" (3:0) возникли три спорные ситуации, связанные с неназначением 11-метровых ударов.

Как стало известно "СЭ", судья Алексей Еськов получил от инспектора встречи Александра Колобаева неудовлетворительную оценку – 7,9 балла, что равно "двойке" по пятибалльной системе. Оценка снижена за ошибочное решение, принятое на 6-й минуте. Тогда рефери неверно оценил единоборство Спаича и Саркисова. Еськов не заметил, что защитник хозяев толкнул соперника в спину. Следовало наказать "Краснодар" 11-метровым.

Судя по всему, в двух других эпизодах инспектор встал на сторону судьи. Хотя и на 14-й минуте у арбитра были основания назначить еще один пенальти – уже в ворота "Енисея". Красноярский футболист Зотов отставленной в сторону левой рукой остановил мяч в своей штрафной площади. Еськов предложил продолжить игру.

Момент на 41-й минуте получился самым сложным из трех. В штрафной площади гостей снова произошел контакт мяча с рукой красноярского игрока – Кичина. Судья решил, что тот сначала ударил по мячу головой, и уже от нее он угодил в руку футболисту. И пенальти не назначил. Мнения экспертов разделились, но многие поддержали мнение Еськова.

Теперь московский арбитр, скорее всего, пропустит как минимум один тур в премьер-лиге. (Александр Бобров)

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