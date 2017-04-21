"Краснодар" дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона

"Краснодар" дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России, информирует пресс-служба клуба. "Быки" арендовали его до конца сезона у "Локомотива". Ранее краснодарцы получили разрешение на переход футболиста вне заявочного периода в связи с травмой Станислава Крицюка, выбывшего из-за травмы до конца сезона.

В текущем сезоне 35-летний Абаев дважды выходил на поле в составе красно-зеленых, пропустив 1 мяч. Напомним, зимой "Краснодар" до конца сезона арендовал у "Локомотива" защитника Романа Шишкина, а железнодорожники взяли у краснодарского клуба в аренду нападающего Ари.