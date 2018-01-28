"Краснодар": "Давно вели переговоры с Гранквистом, но он твердо решил вернуться в "Хельсингборг"

"Краснодар" подтвердил переход защитника и капитана команды Андреаса Гранквиста в "Хельсингборг". Шведский игрок обороны покинет российский клуб после истечения срока контракта летом 2018 года.

Напомним, Гранквист пополнил состав "быков" летом 2013 года, перейдя из "Дженоа", проведя за это время за краснодарцев 171 матч, забив 10 мячей и отдав 5 результативных передач.

"За эти годы шведский футболист стал истинным лидером команды, ен капитаном и настоящим столпом обороны, – говорится в сообщении пресс-службы краснодарцев. – Все успехи клуба за последние без малого 5 лет связаны с его именем и его вдохновенной, самоотверженной игрой.

ФК "Краснодар" уже достаточно давно вел переговоры с Гранквистом о продлении контракта, но 32-летний футболист твердо решил по окончании срока текущего соглашения вернуться в свой родной город и завершить игровую карьеру в команде, где он когда-то делал свои первые шаги в профессиональном футболе.

В ФК "Краснодар" уважают решение Гранквиста, и уверены, что Андреас принесет своей нынешней команде максимум пользы в оставшихся матчах сезона-2017/2018".

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