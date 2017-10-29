"Краснодар" - безоговорочный фаворит в матче со "СКА-Хабаровск"

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "СКА-Хабаровском". Встреча в Краснодаре начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1,19 – Н 5,63 – П2 14,00

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск" – в воскресенье, 29 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын – Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Вандерсон Масиэл, Подберезкин, Классон – Смолов

"СКА-Хабаровск": Довбня – Савичев, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский – Никифоров, Карасев, Дедечко, Казанков — Маркович.

ПОТЕРИ: Окриашвили (травм.), Мартынович (под вопросом) – Друзин (травм.), Габулов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Краснодар" два раза принимал хабаровчан в матчах первого дивизиона и в обоих случаях забивал гостям 3 гола. На счету "быков" победы со счетом 3:0 и 3:1.

1 гол забил "СКА-Хабаровск" в выездных матчах (+0=2-5, мячи 1-10). По набранным на чужих полях очкам дальневосточники делят с "Анжи" (+0=2-4, мячи 5-15) предпоследнее место в премьер-лиге.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

3:0. "Краснодару" пора выигрывать, неудачная серия слишком затянулась. И соперник для этого подходящий. Дома команда продемонстрирует комбинационный футбол. Ожидаю разгрома.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

2:0. У "Краснодара" наступил спад, который необходимо преодолеть, если команда хочет бороться за еврокубки. А "СКА-Хабаровск" в гостях выглядит слишком неубедительно.