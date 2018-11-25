15:38 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Арсенал": Газинский и Синицын остались в запасе хозяев

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"Краснодар" опубликовал стартовый состав на домашний матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Нападающий Иван Игнатьев и голкипер Матвей Сафонов выйдут на поле с первых минут.

Состав: Сафонов – Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров – Перейра, Каборе, Стойцкий – Вандерсон, Ари, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Марков, Шишкин, Газинский, Куэва, Окриашвили, Сулейманов.

 

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