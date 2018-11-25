"Краснодар" – "Арсенал": Газинский и Синицын остались в запасе хозяев

"Краснодар" опубликовал стартовый состав на домашний матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Нападающий Иван Игнатьев и голкипер Матвей Сафонов выйдут на поле с первых минут.
Состав: Сафонов – Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров – Перейра, Каборе, Стойцкий – Вандерсон, Ари, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Марков, Шишкин, Газинский, Куэва, Окриашвили, Сулейманов.
Стартовый состав чёрно-зелёных на #КраснодарАрсенал 👇– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 ноября 2018 г.
В запасе у "горожан": Синицын (В), Адамов (В), Фьолусон, Марков, Шишкин, Газинский, Куэва, Окриашвили, Сулейманов.
Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/Sh1iVqXQMc
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