"Краснодар" – "Арсенал": Газинский и Синицын остались в запасе хозяев

"Краснодар" опубликовал стартовый состав на домашний матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Нападающий Иван Игнатьев и голкипер Матвей Сафонов выйдут на поле с первых минут.

Состав: Сафонов – Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров – Перейра, Каборе, Стойцкий – Вандерсон, Ари, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Марков, Шишкин, Газинский, Куэва, Окриашвили, Сулейманов.