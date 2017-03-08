"Краснодар" аннулирует билеты, появившиеся в перепродаже

"Краснодар" обратился к болельщикам с просьбой не заниматься перепродажей билетов. Отмечается, что они будут аннулированы. Клуб призвал приобретать билеты только в официальных кассах стадиона.
– Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на "Авито" и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК "Краснодар", – говорится на официальном сайте "быков".
serzheo
Лучше поздно чем никогда. Молодец Галицкий.
12:02
Генерал 123
Я что-то пропустил? У нас уже не рыночная экономика?
11:57
merniloskut
А почему эта светлая идея родилась после матча со Спартаком, а не до? Теперь полный стадион в Краснодаре соберётся совсем не скоро. Сомневаюсь, что на обратку с Сельтой придёт больше 20 тыс. местного народа!
11:54
Slim Taller
Дело в том,что на Авито можно купить билеты дешевле,чем в кассах стадиона.
11:36
shpasic
то есть, если кто-то создаст на Авито объявление, что продаёт вип-билеты, то все вип-билеты аннулируют?
11:33
Слоня
Очень интересно правовое поле такого решения. С таким же успехом можно запретить покупать в Магните картошку, пиво и молоко - Галицкий их явно не сам производит, а перекупает. Возможно и на авито.
11:24
King's Bounty IIII
Молодцы ! Так бы и в Ростове !
10:40