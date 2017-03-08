10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" аннулирует билеты, появившиеся в перепродаже

0
0
0
0
7

"Краснодар" обратился к болельщикам с просьбой не заниматься перепродажей билетов. Отмечается, что они будут аннулированы. Клуб призвал приобретать билеты только в официальных кассах стадиона.

– Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на "Авито" и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК "Краснодар", – говорится на официальном сайте "быков".


 

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=128270

0
0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Лучше поздно чем никогда. Молодец Галицкий.

12:02

Генерал 123

Я что-то пропустил? У нас уже не рыночная экономика?

11:57

merniloskut

А почему эта светлая идея родилась после матча со Спартаком, а не до? Теперь полный стадион в Краснодаре соберётся совсем не скоро. Сомневаюсь, что на обратку с Сельтой придёт больше 20 тыс. местного народа!

11:54

Slim Taller

Дело в том,что на Авито можно купить билеты дешевле,чем в кассах стадиона.

11:36

shpasic

то есть, если кто-то создаст на Авито объявление, что продаёт вип-билеты, то все вип-билеты аннулируют?

11:33

Слоня

Очень интересно правовое поле такого решения. С таким же успехом можно запретить покупать в Магните картошку, пиво и молоко - Галицкий их явно не сам производит, а перекупает. Возможно и на авито.

11:24

King's Bounty IIII

Молодцы ! Так бы и в Ростове !

10:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ