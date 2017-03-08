10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" аннулирует билеты для перепродажи

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"Краснодар" обратился к болельщикам с просьбой не заниматься перепродажей билетов. Отмечается, что они будут аннулированы. Клуб призвал приобретать билеты только в официальных кассах стадиона.

– Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на "Авито" и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК "Краснодар", – говорится на официальном сайте "быков".


 

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=128270

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