"Краснодар" - "Ахмат": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ахмата" на матч 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар".

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Самбрано, Спаич, Газинский, Стоцкий, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

Запасные: Сафонов, С. Ещенко, Н. Марков, Фьолусон, Каборе, Перейра, Игнатьев, Сулейманов.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, И. Думбья, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.