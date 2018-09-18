"Красивые стихи Назарова ни на шаг не приблизят Карреру к увольнению". Мнение Нигматуллина

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" слова известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.

– Позиция тренера в "Спартаке", как и в сборной – расстрельная, – отметил Нигматуллин. – Сегодня ты герой, а завтра – изгой. Все идет от матча к матчу. Любое поражение воспринимается очень непросто. А когда критика оформлена красиво, в стихах, известным уважаемым человеком, то это особенно приковывает внимание – и к прекрасному артисту, и к "Спартаку". Это будут обсуждать. Но это ни на шаг не приблизит Карреру к увольнению. К нему может привести большое количество неожиданных поражений в будущем. Сейчас можно раздувать всю эту историю, но смысла особого нет – стоит подождать и посмотреть, что будет дальше со "Спартаком". Он ведь идет в лидерах чемпионата. Вон у "Локомотива" дела гораздо хуже, но стихов никто не пишет. Было бы странно, если бы Валерий Баринов (актер, что известный болельщик "Локо". – Прим. "СЭ") написал бы что-то подобное. Но Баринов поддерживает Семина. (Игорь Новиков)

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.