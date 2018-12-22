16:47 | Футбол — РПЛ

Краневиттер заявил, что хочет покинуть "Зенит"

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Полузащитник "Зенита"  Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.

- Моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит", - приводит слова Краневиттера IAM Noticias. - Причина состоит в том, что я не играю. Хочу снова вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, что произойдет. Я пока не говорил со своим агентом, но в скором времени сделаю это.

Краневиттер выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

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