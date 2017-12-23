Краневиттер рассказал о том, почему он перешел в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал о том, почему он решил уйти из "Атлетико". По его словам, в мадридском клубе он не получал большого количества игрового времени.

- Переговоры длились несколько недель. Я не сразу принял решение, потому что комфортно чувствовал себя в "Атлетико". Но мне очень хотелось играть. Наверное, претендентов на мою позицию хватало. Мне было бы трудно преодолеть такую конкуренцию. Не хотелось наступать на те же грабли, когда я вынужден был больше смотреть футбол со скамейки запасных.

В итоге я решился на переход в "Зенит". В клубе меня хорошо приняли, создали отличные условия с первого дня. И на поле я стараюсь делать всё возможное, чтобы достойно представлять свою новую команду. Мне здесь очень комфортно, я очень доволен. Должен продемонстрировать свой максимум, чтобы развиваться.

– Когда переходили в "Зенит", думали, что это может сказаться на вашей карьере в национальной команде?

– Нет. Моя цель заключалась в том, чтобы играть, бороться за место в составе, потому что это автоматически позволяло стать кандидатом в сборную Аргентины. У "Зенита" сильный состав, и каждый день нужно доказывать самому себе и тренерскому штабу, что я достоин выходить на поле с первых минут. Этим я и занимался. Сейчас я доволен собой.

– На принятие решения повлиял тот факт, что в "Зените" много аргентинцев?

– Разумеется. Некоторые из них тоже играли за "Ривер Плейт". Я слышал о них, но мы никогда не общались. Думаю, нам нужно заняться изучением русского, потому что незнание языка всё осложняет. Постепенно мы будем учиться.