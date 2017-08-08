Краневиттер определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита" полузащитник Матиас Краневиттер выбрал игровой номер, сообщает официальный Твиттер клуба. В новой команде аргентинец будет выступать под 8-м номером.

Напомним, что футболист отправится с командой в Екатеринбург на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала".