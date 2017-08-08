20:20 | Футбол — РФПЛ

Краневиттер определился с игровым номером в "Зените"

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Новичок "Зенита" полузащитник Матиас Краневиттер выбрал игровой номер, сообщает официальный Твиттер клуба. В новой команде аргентинец будет выступать под 8-м номером.

Напомним, что футболист отправится с командой в Екатеринбург на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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oleg_Spb

Ха-ха, скромный такой паренек , выбрал себе "восьмерочку"!!!!.... Давай , Матюша, покажи , что Аргентина - это крутые футболисты!!!...

20:53

RSDsouth

Нобоа, возвращайся в Ростов, хватит смешить Питерсгоф

20:43

Агдамыч™

Кран и Твиттер

20:39

баламошка

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