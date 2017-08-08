Краневиттер определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита" полузащитник Матиас Краневиттер выбрал игровой номер, сообщает официальный Твиттер клуба. В новой команде аргентинец будет выступать под 8-м номером.
Напомним, что футболист отправится с командой в Екатеринбург на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала".
El número ocho 😉 pic.twitter.com/mG3GnOAeOz– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.
oleg_Spb
Ха-ха, скромный такой паренек , выбрал себе "восьмерочку"!!!!.... Давай , Матюша, покажи , что Аргентина - это крутые футболисты!!!...
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RSDsouth
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Агдамыч™
Кран и Твиттер
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баламошка
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