Краневиттер дебютировал за "Зенит" в игре с "Уралом"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер вышел на поле в матче 5-го тура чемпионата России против "Урала". В начале второго тайма хавбек заменил Олега Шатова. Эта встреча стала первой для аргентинца в новой команде.

Накануне "Зенит" объявил о подписании 4-летнего контракта с Краневиттером. По данным СМИ, сине-бело-голубые выкупили футболиста у "Атлетико" за восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний игрок выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"