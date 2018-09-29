Козловский назвал Дзюбу мощью и человечищем

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба посетил спектакль "Гамлет". Он подарил свою футболку актеру Даниле Козловскому.

- Почему Артем Дзюба топ в своем деле? Любит театр, все очень просто. Тема, ты мощь и человечище! Спасибо за время, - написал Козловский в Инстаграме

Дзюба ответил следующим образом: "Спасибо огромное тебе, человечище! Ты классный, настоящий и талантливый! Обнимаю тебя и до встречи".

Дзюба в этом сезоне провел 12 матчей клуб и сборную, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.